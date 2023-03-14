«Есть две проблемы». Дерипаска – о финансовом кризисе в США и скрытой китайской угрозе

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал банкротство американского банка Silicon Valley Bank. По его мнению, падение не самого крупного регионального американского банка, могло бы оказаться не таким уж большим событием, если бы не две проблемы, остроту которых еще предстоит ощутить.



– Государственные финансы США и так находятся в чрезвычайно уязвимом, мягко говоря, положении с $32 трлн долга и двукратным ростом процентных ставок по новым заимствованиям за последний год, – пишет российский бизнесмен Олег Дерипаска в телеграм.

Он добавляет, что расходы правительства на выплату процентов по своему долгу растут ускоренными темпами, и только в четвертом квартале прошлого года на эти цели были потрачены рекордные 213 млрд долларов.



Но еще более опасна для США, по его мнению, скрытая китайская угроза.

– Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, а значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится. Боюсь, в таких условиях денег не хватит не только на войну, а тем более с Китаем, но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру, – резюмирует Олег Дерипаска.

Напомним, в прошлую пятницу Silicon Valley Bank — крупнейший банк, ориентированный на кредитование стартапов в Калифорнии и 16-й по величине активов в США (на конец прошлого года они составляли $209 млрд), перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Банкротство произошло предельно стремительно, в сущности — за два дня.

На выходных Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), ФРС и Минфин США рассматривали механизмы защиты оставшихся вкладчиков — в итоге к вечеру воскресенья глава Минфина Джанет Йеллен (как сообщается, после консультаций с Джо Байденом) одобрила полную компенсацию потерь вкладчиков SVB — предполагается, что это произойдет за счет фонда страхования вкладов (в обычных условиях он покрывает лишь вклады до $250 тыс.).Аналогичная процедура полного возврата средств на депозитах была обещана вкладчикам еще одного крупного банка — Signature Bank, операции в котором были остановлены в воскресенье.Его активы оценивались в $110,4 млрд, объем депозитов — в $88 млрд (большая их часть также не была застрахована). В обоих случаях менеджмент будет отстранен от управления, а держатели акций и некоторые кредиторы не смогут вернуть свои средства, говорится в заявлении ФРС.