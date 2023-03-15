«Интерфакс»: Власти задумались о выпуске «патриотических» гособлигаций

Предложение в правительство направил Минфин, сообщил «Интерфаксу» знакомый с обсуждением источник.

Предполагается, что выпускаться «патриотические» облигации будут от лица правительства, а распространяться – через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты.

«Минфин не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск «патриотических» облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», – сообщила пресс-служба министерства.