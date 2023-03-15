Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного

Рейтинговая служба делает этот шаг в свете ключевых банковских неудач, сообщает зарубежное издание CNBC со ссылкой на агентство.

«Мы изменили прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после того, как в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) были выданы вклады, а SVB и SNY потерпели крах», – говорится в отчете Moody's.

Это решение последовало за действиями в конце понедельника, когда Moody's предупредило, что, либо понижает рейтинг, либо помещает на пересмотр с целью понижения рейтинга семь отдельных учреждений.

Эти шаги важны, поскольку они могут повлиять на кредитные рейтинги и, следовательно, на стоимость займов для сектора.