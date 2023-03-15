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50% авиамаршрутов по России проходят в обход Москвы

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Это произошло из-за сокращения международных полетов и рекордной господдержки отрасли, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой межведомственная информационно-статистической системе.

Доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве по итогам 2022-го впервые составила 50% от общего количества внутренних авиамаршрутов. Это следует из данных Госкорпорации по организации воздушного движения, опубликованных в Единой межведомственная информационно-статистической системе (ЕМИСС; эту же цифру привел глава Росавиации Александр Нерадько на коллегии ведомства 10 марта).

В 2019 году доля рейсов в обход Москвы составила 39%, в 2020-ом – 45,6%, в 2021-ом – 46,3%, а в прошлом году, по плану властей она должна была увеличиться лишь до 46,5%, отметил Нерадько.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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