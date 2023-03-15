Евросоюз планирует понизить потолок цен на российские нефтепродукты на 5 долларов

Власти штатов и Евросоюза в марте проведут обзор работы механизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.

«Европа обязалась пересмотреть предельную цену [на нефтепродукты РФ] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство (МЭА – прим. ТАСС)», – отметил он, выступая в Американском предпринимательском институте. Харрис добавил, что в ходе этого процесса Брюссель может понизить лимит на 5 долларов.

Таким образом, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает скидку в 2 или 3 доллара. Это были европейские обязательства.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.