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Общепит Иркутской области несет убытки четвертый год подряд

В области здравоохранения и социальных услуг многолетнее доминирование убытков сменилось преобладанием прибыли, а в деятельности гостиниц и общественном питании убытки преобладают уже четыре года подряд. Об этом сообщает Иркутскстат.

В 2022 году из крупных и средних организаций Иркутской области каждая четвертая была убыточной. Однако эти убытки перекрываются прибылью рентабельно работавших субъектов.

Наиболее высок удельный вес предприятий, не сумевших «свести концы с концами», в гостинично-общепитовском бизнесе (58%), в сфере недвижимости, обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (48-49%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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