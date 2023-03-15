Общепит Иркутской области несет убытки четвертый год подряд

В области здравоохранения и социальных услуг многолетнее доминирование убытков сменилось преобладанием прибыли, а в деятельности гостиниц и общественном питании убытки преобладают уже четыре года подряд. Об этом сообщает Иркутскстат.

В 2022 году из крупных и средних организаций Иркутской области каждая четвертая была убыточной. Однако эти убытки перекрываются прибылью рентабельно работавших субъектов.

Наиболее высок удельный вес предприятий, не сумевших «свести концы с концами», в гостинично-общепитовском бизнесе (58%), в сфере недвижимости, обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (48-49%).