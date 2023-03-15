Как находить новых клиентов и сократить расходы с помощью умных технологий

МТС проводит серию вебинаров для бизнеса Приангарья.

Предприниматели Приангарья ищут способы экономить и повышать эффективность своего бизнеса, что в текущей ситуации — особенно актуально. Подготовили для вас обзор мартовских полезных вебинаров МТС: смотрите их, задавайте свои вопросы и улучшайте бизнес.

Как привлечь клиента и увеличить повторные продажи

Когда: 17 марта в 15.00 (Ирк)

Эксперты разъяснят, что такое технология RCS и в чём её преимущества, как эффективно проводить каскадные рассылки, как работает платформа МТС OmniChannel и поделяться чек-листом, чтобы увеличить повторные продажи

Кому важно:

Коммерческим директорам и маркетологам в розничной торговле

Коммерческим директорам и маркетологам банков и страховых компаний

Коммерческим директорам и маркетологам в грузовых и пассажирских перевозках

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Как организовать удалённый мониторинг оборудования

Когда: 21 марта в 15:00 (Ирк)

На вебинаре эксперты расскажут про удалённый мониторинг и сбор данных, которые можно собирать со своего оборудования. Как работает мониторинг температуры и влажности и в каких случаях он необходим, как передавать данные с удалённых устройств в корпсистему и в чём польза платформы для интернета вещей.

Кому важно:

Специалистам по автоматизации и метрологии на производствах

Руководителям производств и складов фармацевтической продукции

Техническим руководителям на производстве продуктов питания

Руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц

Инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли

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Как развернуть в компании платформу для онлайн-встреч и мероприятий

Когда: 22 марта в 18:00 (Ирк)

Эксперты поделятся инструментами, которые помогут проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android без ограничения времени, интегрироваться с внешними сервисами, обеспечить безопасность данных в облаке или коробке.

Кому важно:

Руководителям IT-департаментов

Техническим и ИБ-директорам

Ответственным за цифровую трансформацию

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Как правильно организовать работу разъездных сотрудников

Когда: 30 марта в 15:00 (Ирк)

Эксперты расскажут, как ставить задачи разъездным сотрудникам, получать отчёты и оценивать эффективность их работы, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании и снижают общий пробег корпоративного автопарка до 15%.

Кому важно:

Владельцам и управляющим корпоративных автопарков

Руководителям служб по работе разъездных сотрудников

Флит-менеджерам, старшим механикам, логистам

Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования

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