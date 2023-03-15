Как находить новых клиентов и сократить расходы с помощью умных технологий

МТС проводит серию вебинаров для бизнеса Приангарья.
Предприниматели Приангарья ищут способы экономить и повышать эффективность своего бизнеса, что в текущей ситуации — особенно актуально. Подготовили для вас обзор мартовских полезных вебинаров МТС: смотрите их, задавайте свои вопросы и улучшайте бизнес.
Как привлечь клиента и увеличить повторные продажи
Когда: 17 марта в 15.00 (Ирк)
Эксперты разъяснят, что такое технология RCS и в чём её преимущества, как эффективно проводить каскадные рассылки, как работает платформа МТС OmniChannel и поделяться чек-листом, чтобы увеличить повторные продажи
Кому важно:
- Коммерческим директорам и маркетологам в розничной торговле
- Коммерческим директорам и маркетологам банков и страховых компаний
- Коммерческим директорам и маркетологам в грузовых и пассажирских перевозках
Как организовать удалённый мониторинг оборудования
Когда: 21 марта в 15:00 (Ирк)
На вебинаре эксперты расскажут про удалённый мониторинг и сбор данных, которые можно собирать со своего оборудования. Как работает мониторинг температуры и влажности и в каких случаях он необходим, как передавать данные с удалённых устройств в корпсистему и в чём польза платформы для интернета вещей.
Кому важно:
- Специалистам по автоматизации и метрологии на производствах
- Руководителям производств и складов фармацевтической продукции
- Техническим руководителям на производстве продуктов питания
- Руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц
- Инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли
Как развернуть в компании платформу для онлайн-встреч и мероприятий
Когда: 22 марта в 18:00 (Ирк)
Эксперты поделятся инструментами, которые помогут проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android без ограничения времени, интегрироваться с внешними сервисами, обеспечить безопасность данных в облаке или коробке.
Кому важно:
- Руководителям IT-департаментов
- Техническим и ИБ-директорам
- Ответственным за цифровую трансформацию
Как правильно организовать работу разъездных сотрудников
Когда: 30 марта в 15:00 (Ирк)
Эксперты расскажут, как ставить задачи разъездным сотрудникам, получать отчёты и оценивать эффективность их работы, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании и снижают общий пробег корпоративного автопарка до 15%.
Кому важно:
- Владельцам и управляющим корпоративных автопарков
- Руководителям служб по работе разъездных сотрудников
- Флит-менеджерам, старшим механикам, логистам
- Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования