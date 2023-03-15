Правительство удвоит бюджет Улан-Удэ до 2030 года

Власти дополнительно направят 150 млрд рублей на развитие столицы Бурятии до 2030 года.

Президент Владимир Путин в среду посетил «Улан-Удэнский авиационный завод» – один из ведущих российских производителей вертолетной техники. На встрече также затронули вопросы развития города и республики.

«Что касается Улан-Удэ, то на ближайшие несколько лет, до 2030 года, дополнительно на развитие Улан-Удэ будет выделено 150 миллиардов рублей», – говорит глава государства.

Как подчеркнул Путин, для закрепления людей нужно строить жилье, и это одна из главных задач, которая должна решаться.

Напомним, что общий объем доходов города в 2023 году составит 21,1 млрд рублей, объем расходов – 21,3 млрд рублей, дефицит бюджета составит около 291 млн рублей. Для сравнения: доходы Иркутска в 2023 году прогнозируются на уровне 28,2 млрд рублей. Общий объем расходов – 28,6 млрд рублей. Дефицит составит 430 млн рублей или 3,1%.