Предприниматели просят втрое поднять порог ущерба по статьям УК

Речь о крупном и особо крупном ущербе для преступлений в экономической сфере, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России» в Госдуму.

«Опора России» направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо (есть в распоряжении «Известий») с предложением увеличить порог крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности в три раза. В Госдуме подтвердили получение письма. В документе указывается: действующие лимиты последний раз индексировались в 2016 году. При этом только накопленная потребительская инфляция за это время превысила 50%.

Размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания. Сейчас не всегда установленный порог отвечает экономическим реалиям, пояснил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

Например, по статье 171.3 Уголовного кодекса (УК) за незаконное производство или оборот алкоголя предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, если ущерб был в особо крупном размере – свыше 1 млн рублей. При этом, например, по статье о мошенничестве в предпринимательской сфере значительный ущерб оценивается всего в 10 тыс. рублей.