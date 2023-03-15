БрАЗ первым из заводов РУСАЛа освоил сплав AMg-3

Производство нового сплава AMg-3 с высоким содержанием легирующих - магния, марганца и кремния – освоили на БрАЗе. Завод стал первым среди предприятий РУСАЛа, где произвели такую продукцию.

Заказ на 14 слитков общим весом более 120 тонн пришел от Каменск-Уральского металлургического завода. Уникальность сплава AMg-3 в пластичности, которую придает высокое содержания кремния и магния.

- Сплав AMg-3 ранее в РУСАЛе никто не производил, в нем сложный химический состав, - рассказал технолог ЛО-3 БрАЗа Игорь Шарнин. – Непосредственно перед плавкой мы очень внимательно изучили требования потребителя к качеству, геометрическим размерам, допускам. Коридоры «вилок» по 3 основным легирующим очень узкие. Например, по магнию - максимально 3,8%, минимально 3,2%. Марганец – порядка 0,5%. И кремний – 0,5-0,8%.

Заказ отливали на комплексе, предназначенном для производства крупных слитков, шихтовку (это процесс добавления компонентов) выполняли вручную. Кроме того, из-за тугоплавкости кремния необходимо было точно подобрать температуру металла в момент его заливки в миксер. Поэтому алюминий из корпуса электролиза доставляли в горячих ковшах, чтобы расплав не терял температуру.

– Результат был достигнут усилиями целой команды, работали все переделы литейного отделения №3, совместно с литейным центром, - комментирует старший мастер ЛО-3 Денис Вальтер. – С нетерпением ждем обратную связь о переработке слитков от потребителя.

Ранее БрАЗ уже поставлял уральскому завода слитки с максимальным содержанием магния 3,7%, у такого металла очень широкий спектр применения.

– Также наши специалисты производили сплав AMg-6, который используется в судостроении, машиностроении и космической отрасли, - рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - В ближайшем будущем ждем заказ на производство сплава с бериллием в составе. Для братских металлургов это прекрасная возможность приобрести новый опыт и расширить номенклатуру производимой продукции.

Братский алюминиевый завод введен в эксплуатацию в 1966 году, это один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия, с 2000 года предприятие входит с состав компании РУСАЛ, созданной Олегом Дерипаской. Мощность БрАЗа – порядка 1 миллиона тонн металла в год, в общей сложности на заводе произведено более 45 миллионов тонн алюминия.

На данный момент завод выпускает сплавы более, чем 150 различных спецификаций – с разным процентом и составом легирующих в зависимости от требований потребителя.

Добавим, что в текущем году на БрАЗе стартует кардинальная перестройка, благодаря которой половина производства будет переведена на самую передовую из существующих технологию предварительно обожжённого анода. Это позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду и создать современные рабочие места.