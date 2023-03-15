Юные журналисты посетили Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ

В этот раз школьников интересовал не процесс производства «крылатого» металла, а работа пресс-службы предприятия.

Фото: Анастасия Ягуда

Старшеклассники, которые занимаются в медиа-центре Шелеховского лицея, встретились с руководителем и менеджерами. Ребятам рассказали о целях и задачах пресс-службы, о том, как работают корпоративные СМИ компании РУСАЛ, как создают новостные материалы, видеоролики, как организовывают различные мероприятия для заводчан и жителей Шелехова.

Екатерина Видасьева, руководитель пресс-службы ИркАЗа, с радостью поделилась своим профессиональным опытом и рассказала, как интересна и важна работа отдела для завода и города, отметив, что такие встречи позволяют привлечь молодых талантливых сотрудников и помочь старшеклассникам определиться с выбором профессии.

Школьники задавали много вопросов, интересовались, какое образование необходимо, чтобы работать в пресс-службе РУСАЛа и программой «Новое поколение», которая предоставляет возможность получить опыт работы в крупной компании, пройти интересную стажировку и трудоустроиться на одно из ведущих предприятий отрасли. Программы подготовки кадров являются важной частью социальной политики компании, которую в свое время сформулировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

В завершении встречи шелеховские школьники получили памятные подарки от Иркутского алюминиевого завода. Отметим, что с начала 2023 года на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ прошло уже 4 экскурсии для школьников, студентов и журналистов. Это в очередной раз доказывает, что завод всегда демонстрирует настоящую открытость своим гостям.