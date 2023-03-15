Каждый пятый россиянин не успевает отдохнуть во время отпуска

Лишь 57% опрошенных отмечают, что отдыхают в период отпуска. Каждый пятый не может насладиться свободным временем, а каждый седьмой не отдыхает из-за хронической усталости (10%) или слишком активного отдыха (5%). Таковы результаты опроса*, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Почти треть россиян отмечают (31%), что не сталкиваются с рабочими форс-мажорами во время отпуска или это случается крайне редко. Еще 32% периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс. Каждый третий (37%) отмечает, что не может отвлечься от форс-мажоров и часто решает рабочие проблемы во время отдыха. Россияне считают ключевым фактором невозможности отказаться от работы в отпуске – перфекционизм (41%). Двумя другими популярными причинами в вопросе с несколькими ответами стали строгое руководство (15%) и фанатизм по отношению к работе (11%). При этом 15% жителей России уходят в отпуск реже, чем раз в год. Треть опрошенных отдыхают раз в год (35%), почти столько же (34%) – два раза в год, 14% – несколько раз в год.

Абсолютное большинство респондентов отмечают, что переработки вызывают проблемы со здоровьем (69%). Чтобы избежать их в вопросе со множественным выбором четверть опрошенных (25%) отметили, что занимаются спортом и следят за своим состоянием в медицинских организациях, а каждый пятый не обращает внимание на самочувствие.

23% опрошенных предпочитают заботиться о здоровье, используя добровольные страховые программы жизни и здоровья. Остальные – получают услуги в рамках системы ОМС или пользуются платными медицинскими услугами.

«Высокий темп работы и несоблюдение баланса между работой и отдыхом, так или иначе сопровождается проблемами со здоровьем. Поэтому крайне важно прислушиваться к собственному состоянию и, если организм начинает давать сбой, своевременно реагировать на это. Необходимо время от времени заниматься профилактикой здоровья: посещать врачей, заниматься спортом и в целом вести здоровый образ жизни, и, конечно же, отдыхать. Немаловажную роль в заботе о здоровье играют страховые продукты, с помощью которых можно компенсировать серьезные траты на профилактику, диагностику, лечение, а в случаях, которые требуют восстановления здоровья, также пройти реабилитационный комплекс. Страховые продукты жизни и здоровья с такими актуальными включенными медицинскими сервисами, как телемедицина, генетический чекап, второе медицинское мнение и другие, помогут узнать о состоянии здоровья, а при необходимости получить медицинскую помощь в лучших клиниках», – говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Опрос 1226 россиян был проведен во всех регионах России в феврале 2023 года.