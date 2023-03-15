Новую электростанцию построят в Бодайбинском районе Иркутской области

Ее мощность составит 550 МВт.

На совещании с президентом России заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил о строительстве новой электростанции мощностью 550 МВт в Бодайбинском районе Иркутской области. Новоленская ТЭС планируется в целях электроснабжения БАМа и Транссиба. Сдать ее в эксплуатацию должны в 2028 году.

– Помимо расширения БАМа новые энергомощности могут потребоваться при разработке золоторудного месторождения Сухой Лог, а также для реализации газового проекта на Ярактинском и Марковском месторождениях, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что согласно принятой программе развития электроэнергетических систем России на 2023 – 2028 годы, для электроснабжения перспективных потребителей Иркутской области потребуются дополнительные электрические мощности – не менее 700 МВт.