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Параллельный импорт авто может стать серым

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Половину машин, поставленных в Россию из-за рубежа в 2022 году, ввезли физлица – почти 221 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.

Эти транспортные средства поступают в продажу и в дилерские сети, так как это дешевле и быстрее, чем проверять машины через юрлицо, а иногда это и вовсе единственный вариант, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Часть экспертов опасается, что такой импорт в итоге станет теневым, а владельцы могут пострадать из-за отсутствия гарантии на машины или последующего отзыва разрешительных документов при проверках.

В 2022 году импорт автомобилей в Россию вырос по сравнению с 2021-м и составил порядка 443 тыс. При этом юридическими лицами было ввезено около 50,5% от этого объема, уточнили в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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