СберСтрахование выплатила 8 млн рублей ретейлеру техники за украденные телефоны

Более 8 млн рублей компенсаций получил корпоративный клиент СберСтрахования за украденные товары.
Инцидент произошел во время перевозки товаров ретейлера техники. Злоумышленник похитил из грузового автомобиля телефоны и аксессуары при их транспортировке в Самарскую область из Подольска.
СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату в полном объёме.
СберСтрахование оперативно исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и развивать своё дело, даже когда возникают непредвиденные расходы. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно на её сайте в разделе «Корпоративным клиентам».