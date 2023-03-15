СберСтрахование выплатила 8 млн рублей ретейлеру техники за украденные телефоны

Более 8 млн рублей компенсаций получил корпоративный клиент СберСтрахования за украденные товары.

Инцидент произошел во время перевозки товаров ретейлера техники. Злоумышленник похитил из грузового автомобиля телефоны и аксессуары при их транспортировке в Самарскую область из Подольска.

СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату в полном объёме.