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СберСтрахование выплатила 8 млн рублей ретейлеру техники за украденные телефоны

Более 8 млн рублей компенсаций получил корпоративный клиент СберСтрахования за украденные товары.

Инцидент произошел во время перевозки товаров ретейлера техники. Злоумышленник похитил из грузового автомобиля телефоны и аксессуары при их транспортировке в Самарскую область из Подольска.

СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату в полном объёме.

СберСтрахование оперативно исполняет свои обязательства перед клиентами, что помогает предпринимателям справляться со сложными ситуациями и развивать своё дело, даже когда возникают непредвиденные расходы. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно на её сайте в разделе «Корпоративным клиентам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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