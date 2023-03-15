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Минтранс запретит таксистам перерабатывать, меняя агрегаторы

Максимальное время работы водителя – 12 часов. О намерениях министерства узнало ТАСС.

«Минтранс России ведет консультации с агрегаторами такси для выработки наиболее эффективного механизма, который позволит не допустить использование недобросовестными водителями аккаунтов для разных агрегаторов такси с целью превысить лимит, ограничивающий рабочее время», – сказано в сообщении.

Регулирование нацелено на унификацию требований к режимам труда и отдыха водителей, а также на повышение безопасности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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