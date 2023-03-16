АЗС БРК признаны лучшими среди автозаправочных станций Иркутской области

В Иркутской области прошел первый этап конкурса "Лучший объект дорожного сервиса", проводимый ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Первых два места заняли АЗС сети БРК.

В номинации "Лучший автозаправочный комплекс" первое место заняла АЗС БРК в Мамонах. Любимая многими заправка с огромным ассортиментом товаров, приветливым персоналом и оборудованным внутри кафе Subway абсолютно заслуженно получила золотую медаль. Второе место за лучший придорожный сервис присуждено АЗС в поселке Тельма Иркутской области.



Все кандидаты прошли строгий отбор и проверку на соответствие предъявляемым требованиям. Номинанты на победу оценивались по ряду критериев, среди которых уровень безопасности дорожного движения, наличие автостоянки, благоустройство прилегающей территории, доступность объекта для маломобильных групп населения, соблюдение прав потребителей, внешний вид, оснащенность оборудованием, качество товаров и оказываемых услуг, отзывы об обслуживания и другое.



Торжественное награждение состоялось на автозаправочной станции «БРК». В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог «Прибайкалье» Алексей Пригорнев и начальник отдела имущественных отношений Светлана Рагозина. Победителям и призёрам I этапа конкурса вручены почётные дипломы и специальные наклейки, которые будут размещены на АЗС в качестве подтверждения полученного статуса.

Финалисты первого этапа конкурса представят Иркутскую область во Всероссийском конкурсе, который организует Росавтодор в Москве. Итоги этого конкурса будут подведены к концу мая. Будем надеяться на хорошие результаты и на этом этапе.