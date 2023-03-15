Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Иркутске за 3 дня

Синоптики зафиксировали, что в Иркутске за 3 дня выпало 67% месячной нормы осадков. Об этом рассказал мэр Руслан Болотов.

"67% месячной нормы за 3 дня – такие данные по последнему снегопаду в Иркутске дают синоптики. Это 7 сантиметров покрова. Как видим, зима не торопится нас покидать. Она стала самой снежной за 5 лет: столько осадков последний раз фиксировали в 2018 году", – написал он на своей странице "ВК".

Глава города заметил, что у дорожных служб не было ни одного выходного с ноября 2022-го, и сейчас они продолжают работать круглосуточно. За этот сезон было вывезено 200 тысяч тонн снега. Эти работы планируется продолжать.