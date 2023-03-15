Отряд иркутских казаков добровольно отправится в зону СВО

Первый сводный отряд из казаков начали формировать в СФО – в него войдут добровольцы Иркутского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ, все они отправятся в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

"Мы провожаем в учебный центр представителей Иркутского войскового казачьего общества, которые примут участие в специальной военной операции. Уже более 180 наших казаков отдают долг Отчизне. Просим всех и каждого беречь себя и ждем дома с победой», –обратился к будущим бойцам сегодня атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин.

15 марта казаки-добровольцы из Приангарья уехали в учебный центр, где им предстоит пройти боевое слаживание в рамках подготовки к отправке в зону СВО.

Желающие передали отряду гуманитарную помощь, в том числе необходимые вещи и продукты.