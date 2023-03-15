БКС: Акции банков падают на фоне обвала акций Credit Suisse

Европейские индексы теряют порядка 2% на торгах вторника на фоне падения цен акций представителей банковского сектора во главе с Credit Suisse, который дешевеет на 20%, обновляя исторические минимумы, отмечают в своём обзоре эксперты БКС.

– Новую волну распродаж в банковском секторе, которая стартовала на прошлой неделе с банкротства американских банков, спровоцировал годовой отчет Credit Suisse, опубликованный во вторник. Данные показали, что отток клиентов стабилизировался, но не прекратился, – пишут аналитики.

Давление продавцов усилилось после заявлений Аммара Аль Худайри, главы Национального банка Саудовской Аравии — крупнейшего акционера швейцарского банка, который сообщил, что больше не будет инвестировать в банк по многим причинам, в частности ввиду нормативов регулирования.

Ранее известный предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки предупреждал, что после банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank череда неприятностей для финансового сектора только начинается. В интервью Fox Business он назвал банк, который может стать следующим. «Я думаю, что следующий банк – это Credit Suisse», – сказал он.

Кроме того, аналитики БКС отмечают, что перед открытием американского рынка резко усилились продажи в акциях First Republic Bank, которые падают на 23% после понижения рейтинга агентством S&P.