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Прокуратура РФ проверит данные о нарушении трудовых прав работников Wildberries

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Генеральная прокуратура России начала проверку после информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что работники пунктов выдачи маркетплейса устроили забастовку в нескольких городах России, в том числе Иркутске, – ПВЗ оказались закрыты, сотрудники не стали их открывать. На дверях пунктов появились соответствующие объявления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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