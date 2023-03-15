Прокуратура РФ проверит данные о нарушении трудовых прав работников Wildberries

Генеральная прокуратура России начала проверку после информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в т.ч. о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что работники пунктов выдачи маркетплейса устроили забастовку в нескольких городах России, в том числе Иркутске, – ПВЗ оказались закрыты, сотрудники не стали их открывать. На дверях пунктов появились соответствующие объявления.