Иркутская область отправит четыре автомобиля в зону СВО бойцам из Приангрья

Бойцы из Иркутской области, находящиеся в зоне спецоперации, получат четыре автомобиля от региона. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

"Сегодня выехал к нашим ребятам в зону боевого соприкосновения. Не с пустыми руками. Везем с коллегами из муниципалитетов 4 автомобиля. О них просили бойцы. В машинах — посылки от родных и близких, необходимое на передовой оборудование", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вместе с Игорем Кобзевым на Украину отправились руководители территорий – они едут поддержать ребят, отработать конкретные вопросы от военнослужащих.

"Сейчас наша общая задача — продолжать вместе с коллегами адресно отрабатывать вопросы поддержки родных и близких наших бойцов на родине. Чтобы парни понимали, в тылу – все в порядке", – резюмировал губернатор.