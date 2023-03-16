Премиальная карта СберПервого — самая выгодная в своём сегменте

Премиальная карта пакета услуг СберПервый признана самой выгодной дебетовой картой для премиальных клиентов сегмента Top Affluent по итогам исследования Frank RG «Premium Banking в России 2022». Top Affluent — сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн рублей.

В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания клиентов с состоянием до 1 млн долларов в крупнейших российских банках. Эксперты проанализировали размер выгоды от программы лояльности по премиальным картам в 16 банках, предлагающих премиальные пакеты услуг.

По данным Frank RG, размер выгоды, которую можно получить при тратах более 250 тысяч рублей в месяц по премиальной карте СберПервого, составит не менее 5,6% от суммы всех покупок по карте.

Карта СберПервого выдается в рамках пакета услуг, который доступен клиентам бесплатно при балансе от 10 млн рублей или тратах от 600 тыс. рублей в месяц. За покупки начисляются бонусы СберСпасибо (кешбэк до 15%), в том числе в таких популярных категориях, как рестораны, такси, АЗС, супермаркеты и другие. Бонусы можно обменять на скидки до 99% у партнёров программы СберСпасибо (покупка авиабилетов, бронирование отелей, покупки в ЦУМе, билеты в театры и так далее) или конвертировать в рубли по выгодному курсу.

Мария Поденко, директор дивизиона «Премиальный сегмент», руководитель СберПервого:

«Эксперты рынка определили, что карта, которую мы предлагаем нашим клиентам, — самая выгодная на рынке. Это важная оценка нашей работы, которая направлена на то, чтобы вернуть клиентам привычный уровень комфорта или предложить альтернативные способы решения привычных задач».

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. СберПервый предоставляет свои услуги как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России.

Цифровой банк СберПервого экономит время клиентов: пользователи могут управлять финансами в мобильном приложении с премиальным функционалом. При этом всегда на связи персональный менеджер, который поможет оформить сложные банковские операции и выбрать подходящее инвестиционное решение.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют, а также нефинансовые привилегии (услуги lifestyle-менеджера, бесплатный доступ в бизнес-залы, доступ к крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых» и др.). За последние два года число клиентов СберПервого выросло на 40% и достигло 122 тыс.