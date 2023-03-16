Сбербанк увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов

С 15 марта Сбербанк улучшает условия обслуживания клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во всех действующих пакетах услуг для корпоративных клиентов (кроме «Набирая обороты» с обслуживанием 1 месяц) увеличиваются лимиты платежей, которые можно переводить без комиссии.

«Лёгкий старт» — с 3 до 5 шт.

«Только для ИП» — с 6 до 10 шт.

«Двойной Набирая обороты» — с 30 до 40 шт.

«Полным ходом» — с 50 до 75 шт.

«Двойной Полным ходом» — с 100 до 150 шт.

В эти лимиты входят как платежи внутри Сбера, так и в другие банки. При этом их сумма не важна — бизнесмен может перевести другому юрлицу и 200 тыс. рублей, и 10 млн рублей.

Платежи внутри Сбера сверх лимита по-прежнему остаются бесплатными, а стоимость пакетов услуг не меняется. Изменения коснутся лишь пакета «Только для ИП». С 15 марта стоимость обслуживания по нему будет равна 690 рублей при оплате на месяц, 4 140 рублей — на 6 месяцев, 8 280 рублей — на 12 месяцев.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка:

«В Сбербанке обслуживается уже каждое второе малое предприятие России. Наши клиенты, представители малого бизнеса, совершают 23 млн платежей ежемесячно. Для того, чтобы сделать наши пакеты услуг еще более выгодными, мы объединили лимиты по внешним и внутренним переводам юрлиц. Это позволило увеличить количество бесплатных платежей, включённых в пакеты услуг. То есть при необходимости наши клиенты смогут делать больше внешних переводов своим партнёрам. Кстати, в специальных пакетах Сбера для корпоративных клиентов учтены все главные потребности малого и микробизнеса. При этом, напомню, что в течение первого месяца пакеты предоставляются всего за 1 рубль».