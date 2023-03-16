Сирия признала границы России с четырьмя новыми регионами

Глава Сирии Башар Асад подчеркнул, что эти земли «переданы Украине 100 лет назад» и сегодня Дамаск признает их в составе России. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилось конфликта, это исторически российские территории», – сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.

Сирия, напомнил он, признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России.

«Они переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане. Мы убеждены в этой позиции», – заявил Асад.