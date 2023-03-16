«Метастазы финансовой системы США пойдут по всему миру», – Дерипаска

«Канарейка в угольной шахте» уже сдохла. Попытка ничего не делать будет дорого стоить, комментирует российский бизнесмен Олег Дерипаска слова американского финансиста, миллиардера Рэя Далио о крахе американских банков.

«Этот крах банка – «канарейка в угольной шахте», – сказал Далио. Это «ранний признак динамики, которая будет иметь последствия в венчурном мире и далеко за его пределами», – передает зарубежное издание Bloomberg цитату миллиардера из информационной бюллетени.

По мнению Дерипаски, канарейка в шахте, о которой говорит Далио, уже сдохла. Попытка ничего не делать будет дорого стоить. Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться нужно уже сейчас. «Каждая секунда будет дорога», – подчеркивает он.

«Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаешь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия», – заключает российский бизнесмен.