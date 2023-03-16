Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на российскую нефть

Слишком сильное снижение потолка цен на российскую нефть ускорит уход России от западных перевозчиков. Об этом 15 марта рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Комментируя сообщение Bloomberg о том, что Эстония, Литва, Польша предложили снизить лимит цен на нефть из РФ с 60 до 51,45 долларов за баррель, эксперт отметил, что эти страны и ранее выступали с жесткой позицией относительно стоимости российских энергоносителей.

По его мнению, в Евросоюзе «не будут торопиться прислушиваться» к призыву этих государств.