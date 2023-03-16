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Эксперт оценил вероятность снижения потолка цен на российскую нефть

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Слишком сильное снижение потолка цен на российскую нефть ускорит уход России от западных перевозчиков. Об этом 15 марта рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

Комментируя сообщение Bloomberg о том, что Эстония, Литва, Польша предложили снизить лимит цен на нефть из РФ с 60 до 51,45 долларов за баррель, эксперт отметил, что эти страны и ранее выступали с жесткой позицией относительно стоимости российских энергоносителей.

По его мнению, в Евросоюзе «не будут торопиться прислушиваться» к призыву этих государств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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