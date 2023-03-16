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Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение цен на нефть

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Во II квартале 2023 года возможно снижение цены на уровень в районе 65 долларов. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

Согласно опубликованным на сайте лондонской биржеи ICE данным, майские фьючерсы на сорт Brent к 18:11 мск подешевели до 73,75 долларов за баррель.

«С точки зрения технического анализа мощной поддержкой является уровень $75 за баррель которая была в декабре прошлого года. Мне представляется, что рецессия неизбежна и спрос на энергоносители будет снижаться. При уверенном прохождении уровня 75 долларов цена может уйти до следующей значимой поддержки в район 65 долларов уже во II квартале 2023 года», – заключил Бовт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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