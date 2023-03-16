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ТОП-10 легковых автомобилей с пробегом в феврале

По данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2023 года россияне приобрели 394,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Также эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок показывает рост уже второй месяц подряд. Напомним, что в январе он вырос на 7%.

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В марочном рейтинге кардинальных изменений пока не происходит. Лидирует здесь по-прежнему отечественная LADA (86,5 тыс. шт.), на долю которой конце зимы пришлось почти 22% всех перепродаж. Из иномарок на «вторичке» традиционно первенствует японская Toyota (46,1 тыс. шт.) с долей около 12%.

Далее следуют корейские бренды Hyundai и Kia, которые имеют практически одинаковые показатели (22,4 тыс. и 22,2 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку лидеров японский Nissan (20,4 тыс. шт.). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 по итогам февраля также попали Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda.

Большинство брендов первой десятки показывают положительную динамику, но некоторые все же «ушли в минус». Так, небольшое падение объемов перепродаж по сравнению с результатом годичной давности продемонстрировали LADA (- 0,9%) и Chevrolet (-4,4%). А наибольший рост отмечен у Honda (+26%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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