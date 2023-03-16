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Какие сложности ждут россиян на Пхукете и Бали

Азиатские страны объявили об ограничениях для туристов, сообщают Известия.

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Губернатор острова Бали Ваян Костер сделал ряд заявлений, которые могут затронуть туристов. Среди них – возможная отмена бесплатных виз по прибытии для россиян и украинцев. Эти разрешения на въезд действуют 30 дней и не позволяют заниматься работой или коммерческой деятельностью.

При этом только в марте из страны выдворили как минимум шестерых граждан РФ за нарушение визового режима. Как пишут СМИ, три россиянки были пойманы на занятии проституцией на одной из балийских вилл. В минувшую пятницу их принудительно посадили на рейс авиакомпании Turkish Airlines Бали – Стамбул с последующей пересадкой на самолет до Москвы. На допросе выяснилось, что девушки прибыли в Индонезию по туристической визе.

Кроме того, с острова депортировали двух российских туристов, которые организовали на Бали курсы по вождению мотобайков для иностранцев. Еще одного 20-летнего россиянина, прибывшего по турвизе, арестовали 8 марта за работу стендап-комиком.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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