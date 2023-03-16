Российский турпоток хлынет в Китай

У россиян наблюдается огромный отложенный спрос. Об этом в беседе с «Известиями» заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Как известно, уже более трех лет не было рейсов в Китай и выдачи виз. Естественно, сейчас мы ожидаем огромный отложенный спрос, учитывая, что из России нет прямых рейсов ни в Корею, ни в Японию, ни во Вьетнам, ни в Индонезию. Соответственно, вся масса людей, которая хочет попасть в эти страны, будет использовать Китай, как некий пересадочный хаб. Из того же Пекина есть рейсы по всей Азии», – считает Мкртчян.

Кроме того, по его мнению, многие россияне поедут на Хайнань. Он отметил, что сейчас ожидаются дотации от китайского правительства по полетам на этот остров.