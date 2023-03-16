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Директор иркутского ТСЖ обязали выплатить энергетикам более 2,5 млн рублей

Суд обязал председателя ТСЖ «Космический» выплатить «Иркутскэнергосбыту» более 2,5 млн рублей задолженности за тепло. Товарищество собственников жилья не оплачивало счета с 2014 по 2016 год. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Арбитражный суд Иркутской области установил, что задолженность ТСЖ формировалась на протяжение двух лет: с 2014 по 2016 год. Однако никаких мер по ее взысканию с жителей обслуживаемых многоквартирных домов, председатель товарищества не предпринял. Более того, при прохождении процедуры банкротства мужчина не сотрудничал с временным управляющим и не предоставил ему необходимую документацию, что лишило возможности получить хотя бы часть задолженности.

В итоге мужчины был привлечен судом к субсидиарной ответственности.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что с 2015 года не является председателем ТСЖ, однако энергетики доказали обратное.  В итоге суд посчитал, что таким образом ответчик пытается ввести правосудие в заблуждение и подтвердил законность судебного решения о привлечении его к субсидиарной ответственности.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Он должен выплатить «Иркутскэнергосбыту» более 2,5 млн. рублей. На сегодня около 2,1 млн рублей уже взыскано в пользу энергетиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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