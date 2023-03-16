Модернизация ИЗТМ, профинансированная Фондом развития промышленности, завершена

Иркутский завод тяжёлого машиностроения завершил модернизацию производства: на заёмные средства, предоставленные Фондом развития промышленности Иркутской области, ИЗТМ приобрёл машина термической резки металла, которую поставили из Омской области. Она предназначена для производства заготовок горно-обогатительного, горно-шахтного и металлургического оборудования. Общая инвестиционная стоимость проекта составила почти 25 миллионов, 11,7 из которых — заём ФРП.

Фото пресс-службы Правительства Иркутской области

К началу марта были завершены монтажные работы, и сегодня новое оборудование в действии продемонстрировали первому заместителю председателя Правительства Приангарья Руслану Ситникову, который провёл на заводе выездное совещание, посвящённое перспективам развития машиностроения в регионе.

– Мы наблюдаем рост производства, соответственно, взаимодействие завода с Правительством Иркутской области должно выйти на новый уровень, чтобы можно было привлечь дополнительные ресурсы для дальнейшего развития предприятия. Сегодня обсудили возможности, связанные с Фондом развития промышленности; прорабатывается возможность кредитования под 2% годовых на автоматизацию и цифровизацию производства. Эти вопросы буду держать на контроле, – заявил Руслан Ситников.

Фото пресс-службы Правительства Иркутской области

Использование в производстве новой машины термической резки металла позволяет повысить производительность труда более чем в три раза, улучшить точность изготовления и качество выпускаемой продукции, снизить затраты на механическую обработку деталей, увеличить производственные мощности и обеспечить необходимой продукцией рынок горно-обогатительной, горно-шахтной и металлургической отрасли в условиях импортозамещения. Используя результаты модернизации, в ближайшие пять лет завод рассчитывает реализовать новую продукцию на сумму свыше 390 миллионов рублей.

Фото пресс-службы Правительства Иркутской области

ИЗТМ работает над повышением производительности труда не только с помощью мер финансовой поддержки: накануне своего 115-летнего юбилея в прошлом году завод вошёл в число участников нацпроекта «Производительность труда». По отзывам экспертов Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области), команда ИЗТМ одна из самых мотивированных за всю историю национального проекта. Рост производительности труда нацелен не только на увеличение прибыли и сокращение издержек: завод хочет сделать условия работы на предприятии более привлекательными, чтобы увеличить приток молодых кадров. Эту инициативу поддержал и Руслан Ситников: он поручил министерству экономического развития и промышленности региона совместно c областным министерством труда и занятости рассмотреть возможности применения на предприятии различных программ, для того чтобы удержать персонал, привлечь дополнительные кадры и повышать их квалификацию.