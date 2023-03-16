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Названы самые популярные районы для покупки новостроек в Москве

На квартиры массового сегмента пришлось 73,2% спроса, рассказали «Известиям» 15 марта аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В феврале 2023 года основной объем продаж в новостройках Москвы пришелся на 10 районов, доля которых составляет 55,3%. Самая большая доля в реализации такой недвижимости у Очаково-Матвеевское – 11,9%, Люблино – 7,9% и Нижегородского района – 5,8%.

На долю районов Отрадное, Западное Дегунино, Молжаниновский, Головинский, Митино, Метрогородок и Гольяново приходится от 37% до 4,7% сделок в массовом сегменте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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