Опубликован список победителей областного конкурса «Лучшая книга года–2022»

Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшая книга года–2022» состоялась 11 марта в Молчановке в рамках V Международного фестиваля книжной культуры «КнигаМарт-2023». Конкурс организован областной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского при поддержке министерства культуры Иркутской области и Книготорговой группы «ПродаЛитЪ». Конкурс прошел в восьмой раз. На нем отмечаются наградами лучшие издания региона.

Для участия от авторов не требуется каких-либо специальных заявок, к рассмотрению конкурсной комиссией принимались издания, вышедшие в течение прошлого года на территории региона и поступившие в качестве обязательного экземпляра в Книжную палату Иркутской области. К участию в конкурсе не принимаются сборники статей, кроме авторских, и материалов конференций, учебники и учебные пособия, многотомные издания, переизданные книги, кроме многотомников и книг, состоящих из двух или более частей, представляющих собой единое целое по содержанию и оформлению, изданных в течение одного года.

В Книжную палату Иркутской области поступило более 500 новых изданий, выпущенных в 2022 году.

По рекомендациям членов жюри количество номинаций увеличилось, новая номинация – «Лучшее научно-популярное и краеведческое издание для детей и юношества». В соответствии с условиями конкурса по девяти номинациям рассматривались: 120 книг по краеведению и истории, 15 книг по искусству; 49 книг художественной литературы и 24 издания для детей и юношества. По результатам заседания итоговой конкурсной комиссии номинантами конкурса стали 38 изданий, из них 14 книг-победителей и еще 7 книг были отмечены специальными призами.

Полный список номинантов и победителей опубликован на сайте Молчановки.