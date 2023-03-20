Доступна всем! или Как оформить выгодную ипотеку

По оценке аналитиков рынка недвижимости, в феврале 2023 года сумма выданных российскими банками ипотечных кредитов в 1,5 раза превзошла итоги января. Заёмщики, приобретающие недвижимость в новостройках, отдавали предпочтение льготным программам, среди которых наибольшим интересом пользовались «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой-2020», а также льготные ипотечные программы, реализуемые в партнёрстве с застройщиками.

Фото из архива компании

Льготы на все категории

Как отмечают специалисты иркутской девелоперской компании «ГРАНДСТРОЙ», кроме перечисленных драйверов продаж недвижимости, на рынке сейчас представлен большой выбор льготных ипотечных продуктов, которые рассчитаны на различные категории граждан, в том числе, на военных, сотрудников МЧС и IT-компаний, медработников. И они достаточно серьёзно удешевляют и упрощают покупку новой современной квартиры за счёт заёмных средств.

– Но, к сожалению, многие россияне, и жители Иркутской области не исключение, не знают об этих возможностях, и до сих пор настороженно относятся к оформлению квартиры в ипотеку, – прокомментировали нашему изданию в компании и рассказали о программах от банков, которыми можно воспользоваться напрямую от застройщика. Распространяются они на покупку квартир в жилых комплексах Suncity и Союз Priority.

Фото из архива компании

Мать и дитя – тоже семья

Так, одной из наиболее актуальных и доступных программ девелопер считает семейную ипотеку.

Во-первых, потому что у застройщика есть возможность дополнительно субсидировать процентную ставку. В частности, клиенты «ГРАНДСТРОЙ» могут оформить кредит по этой программе под 4% годовых – при ставке по стандартным условиям программы – 6%.

– В среднем на рынке Иркутской области субсидированная ставка от застройщика по семейной ипотеке составляет 5,5%, а мы пошли ещё дальше и снизили её на два процентных пункта, – сообщила руководитель отдела продаж компании «ГРАНДСТРОЙ» Кристина Куклина.

Во-вторых, семейная ипотека распространяется на широкий круг заёмщиков: её могут взять семьи, у которых есть двое несовершеннолетних детей любого возраста , или один ребенок, родившийся в 2018 году и позже. Причём это совсем не обязательно должна быть полная семья, сделала акцент Кристина:

– Важно, что семейная ипотека доступна даже в том случае, если детей воспитывает один из родителей. Но далеко не все об этом знают, и поэтому уверены, что им не одобрят кредит. А между тем не так давно семейная ипотека на покупку квартиры в одном из наших ЖК была оформлена маме, ребёнку которой на тот момент исполнилось всего семь дней!

Фото из архива компании

От студента до пенсионера

По мнению эксперта, очень многие страхи по поводу неодобрения ипотеки связаны, в первую очередь, с неиформированностью людей об условиях кредитования, которые постоянно обновляются. Как следствие, граждане обращаются к кредитным брокерам, платят им немалые деньги (от 10 до 20 тысяч рублей) только за то, чтобы подать информацию о себе в банк и по несколько дней ждут обратной связи.

При этом в отделе продаж девелоперской компании всё можно сделать гораздо быстрее, а главное – бесплатно! Специалист поможет и заявку правильно оформить, и разошлёт её в разные банки, и ответ оттуда получит буквально за пару часов. В итоге – одобренные кредиты для, казалось бы, «безнадёжных» заёмщиков. Например, среди клиентов «ГРАНДСТРОЙ», которым банки одобрили ипотеку, есть и студент, купивший свою первую квартиру недалеко от университета, в котором учится, и семидесятилетняя женщина-пенсионерка, решившая «отделиться» от детей.

– Одобрения получают как собственники бизнеса и сотрудники крупных компаний, так и самозанятые граждане, так что не стоит бояться и отказывать себе в покупке нового жилья, – прокомментировала Кристина Куклина. – Кроме того, специалисты для каждого клиента подберут удобную программу кредитования, в том числе, без первоначального взноса, с рассрочкой первоначального взноса, траншевую ипотеку, которая удобна для тех, кто снимает квартиру или продаёт свою. В последнем случае можно в течение полугода платить минимальную сумму 3,5 тысячи рублей, за это время, например, продать старое жильё а потом уже вносить полноценные платежи.

Фото из архива компании

За своё платить проще

Почему ещё, по мнению экспертов, не стоит бояться ипотеки, особенно, если человек стоит пред выбором: жить в собственной квартире или в арендованном жилье? Например, если сравнить стоимость аренды в Иркутске однокомнатной квартиры и ипотечный платёж за аналогичное жильё, то, скорее всего, это будут примерно равные суммы: в среднем, в пределах 30 тысяч рублей.

– В жилых комплексах Suncity и Союз Priority можно купить готовую квартиру в ипотеку по выгодной ставке 3,9%, которая действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора. В этом случае ежемесячный платёж за квартиру площадью 35 кв метров составит 21 321 рубль, а за квартиру 60 квадратов – 28 300 рублей, – проинформировали нас в отделе продаж компании «ГРАНДСТРОЙ».

Очевидно, что платить за собственную недвижимость проще и приятнее. Кроме того, немаловажное значение имеет и моральный комфорт проживания в арендованной жилплощади, так как вас могут в любой момент попросить освободить квартиру. Поэтому иногда лучше сразу въехать в свое собственное жилье и платить ипотеку.

Фото из архива компании

Три за один раз

Ещё одна интересная деталь, о которой рассказали в отделе продаж, касается количества ипотечных кредитов, которые можно оформить одновременно.

По информации Кристины Куклиной, у девелопера есть специальные условия на приобретение недвижимости в Союз Priority: при единовременной покупке в жилом комплексе квартиры и машиноместа, клиент получает выгоду на машиноместо – 250 000 рублей. А при единовременной покупке квартиры, машиноместа и кладовой, выгода не только на паркинг, но и на кладовую – 50 000 рублей.

– Так вот не стоит переживать, что эти объекты нельзя приобрести в ипотеку одновременно, потому что банк не одобрит сразу несколько кредитов. У нас есть пример, когда заёмщику согласовали сразу три ипотечных кредита на квартиру, кладовую и машиноместо, – отметила Кристина.

Кстати, в отношении того, что страх граждан пред ипотекой реально не оправдан, есть аргумент, касающийся именно банков, которые кредитуют покупателей. Банки выступают партнёрами застройщиков в реализации их проектов, поэтому тщательно проверяют состояние дел своих партнёров и проектную документацию новых объектов строительства. И такое сотрудничество подтверждает надёжность компании, качество её работ и сроки сдачи объектов.

Фото из архива компании

КСТАТИ

Веским поводом для оформления ипотеки именно сейчас эксперты называют также возможность того, что ЦБ может полностью запретить все кредитные программы от застройщиков. После первого в 2023 году заседания совета директоров ЦБ РФ, проходившего в феврале, его глава Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор попытается законодательно закрепить правило, по которому при продаже квартир в новостройках в качестве льготной ипотеки могут использоваться только кредиты с госсубсидией. Речь идёт об ипотеке с господдержкой под 8% для всех категорий заемщиков и под 6% для семей с маленькими детьми.



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Процентная ставка по кредиту действительна на первые 2 года кредитования. Застройщик: ООО «СЗ «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Проектная декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности по номеру 55-15-15. Срок проведения акции 04.03-01.05.2023г. Ставка в размере 3,9% действует с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%.Ставка 3,9% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика на первые 2 года,

далее стандартная ставка по ипотеке 7,5%. Заемщики - граждане РФ. Сумма кредита–не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 30.04.2023 (включительно). Условия действительны на 15.03.2023 г.

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