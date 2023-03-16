930 тыс. новых кредитных карт выдано в феврале

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2023 года количество выданных новых кредитных карт составило 0,93 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8% (в январе 2023 года – 0,87 млн ед.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт, напротив, сократилось – на 16,2% (в феврале 2022 года – 1,12 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в феврале 2023 года было выдано в:

Москве (69,0 тыс. ед.),

Московской обл. (51,1 тыс. ед.),

Краснодарском крае (34,9 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (34,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (33,4 тыс. ед.).

В феврале 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт увеличилась практически во всех регионах РФ. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Приморский край (+12,2%),

Красноярский край (+11,2%) и

Пермский край (+10,8%),

Ленинградская обл. (+9,9%);

Кемеровская обл. (+9,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных новых «кредиток» увеличилось на 7,8% и 9,8% соответственно.

«После «сезонного» снижения выдачи кредитных карт в январе, в феврале их число прогнозируемо несколько увеличилось, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако это все равно существенно меньше, чем было выдано в феврале прошлого года. При этом с августа 2022 года количество новых выданных кредитных карт, в основном, снижалось. Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и консервативную кредитную политику банков, которые предпочитают предоставлять кредиты/кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».