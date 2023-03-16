S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Мирный

С 28 марта 2023 года S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Иркутска в Мирный. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Расписание полетов обеспечивает удобные стыковки в Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и по другим направлениям.

На большинстве собственных маршрутов по России S7 Airlines предлагает льготные тарифы для молодежи, пенсионеров, путешественников с детьми до 18 лет, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и жителей Дальнего Востока. Получить льготу можно, выбирая билеты по тарифам Эконом Standard и Эконом Basic.