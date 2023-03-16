Запасы застройщиков растут

По состоянию на начало марта 2023 на корпуса, представленные на первичном рынке в Московском регионе, приходится около 28 млн кв. м. Их них продано конечным покупателям лишь чуть больше трети.

«На первый взгляд, такая цифра негативно характеризует происходящее на рынке («квартиры не продаются»), но оно является нормой для рынка на протяжении последних 3 лет. За это время заметно менялся объем активного предложения (то, что доступно покупателям «прямо сейчас») и почти обнулился вклад лотов, проданных юридическим лицам», – говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Сложившееся соотношение (чуть больше трети продано – чуть меньше половины «в запасе») позволяет столичным девелоперам эффективно адаптироваться к меняющейся внешней конъюнктуре.