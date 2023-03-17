Кто из банков рухнет следующим

После краха SVB в сети гуляло много списков финансовых организаций с повышенным риском из-за нереализованных убытков по облигациям. Их распространение повлияло на распродажи акций банков, но обвал котировок части из них был чистой паникой. Какие американские банки стоит обходить стороной?

Аналитики БКС Мир инвестиций обращают внимание на исследование JPMorgan AM, в котором отражено скорректированное на нереализованные убытки значение коэффициента достаточности капитала (CET1 ratio).

ФРС США требует для банков с активами более $100 млрд иметь коэффициент минимум 4,5%.

– Как видно, у SVB практически не было шансов устоять — менеджмент совершил фундаментальную ошибку, вложив краткосрочные депозиты в долгосрочные активы, – отмечают аналитики.

Вопросы есть к Truist Financial (TFC) и U.S. Bancorp (UBS), а это уже куда более важные для системы банки, чем SVB.

Слабо выглядят Zions Bancorporation (ZION) и KeyCorp (KEY).

– Про Bank of America (BAC) говорить не стоит — его завал приведет к полному краху системы, – резюмируют эксперты.