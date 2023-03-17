Путин поручит продумать более гибкий механизм распоряжения деньгами на счетах «С»

Российские власти подумают о более гибком механизме распоряжения средствами, которые зачисляются на специальные счета типа «С», открытые для нерезидентов из недружественных юрисдикций. Комментируя выступление на съезде РСПП итальянского предпринимателя Маттео Вальика, президент Владимир Путин сообщил, что даст соответствующее поручение правительству, передает Интерфакс.

В частности, речь может идти о возможности вывода на определенных условиях части дивидендов, получаемых от участия в российских организациях.

«Сегодня надо скорректировать, наверное, нашу позицию. Я попрошу правительство продумать это. (...) Может быть, подумать и о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и выводить часть этих дивидендов, какую-то часть, но при условии, что эти средства будут направляться, в том числе, а может быть — и прежде всего, на развитие бизнеса внутри России», — отметил президент.



Первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент попросил подробнее ответить итальянскому предпринимателю, уточнил, что ограничительные меры «были чисто зеркальными».