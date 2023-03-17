Силуанов назвал ставку добровольного взноса для бизнеса

Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит порядка 5% от сверхприбыли, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова. Власти рассчитывают законодательно закрепить обязательный сбор с бизнеса в весеннюю парламентскую сессию, добавил он.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов отмечал, что мера коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021-2022 годы.

«Под уплату взноса подпадают все, кроме нефтегаза, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд рублей. Все остальные — подпадают»,— отметил чиновник. По словам замминистра финансов, от уплаты взноса могут быть освобождены компании, не получившие в 2022 году серьезного прироста прибыли.

По прогнозам, поступления windfall tax могут составить около 300 млрд руб.