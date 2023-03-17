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Объем посуточного бронирования в Крыму вышел за пределы ТОП-30

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На 16 марта доля бронирований в этом регионе составила менее 1% от всех броней по России, сообщает РБК со ссылкой на данные Ostrovok.ru.

Направление не входит даже в топ-30 по спросу. В середине марта 2022 года Крым был на втором месте по спросу, в 2021-м – занимал первое место. Тогда на него приходилось порядка четверти бронирований.

На предстоящие майские праздники 2023 доля Крыма в общей структуре бронирований насчитывает менее 1% (годом ранее – 8%, в 2021 году – 30%), подсчитали в Ostrovok.ru.

Спад спроса на размещение в Крыму подтверждают также в сервисе «Суточно.ру», где бронируют главным образом квартиры посуточно. «В Крыму на это лето очень мало бронирований.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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