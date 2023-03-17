​​​​​​​Вахтовикам будут оплачивать проезд к месту работы

Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили новую гарантию. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно. Эксперты hh.ru пояснили, в чем заключаются изменения, и составили топ-10 вахтовых вакансий с самыми высокими зарплатами в Иркутской области.

Вахтовый метод сегодня предлагают около 54 тысяч вакансий по всей России, из них 14% приходится на машинистов, 13% – на водителей, 6% – на токарей, по 5% – на слесарей, сварщиков и разнорабочих, 4% – на электромонтажников, еще по 3% – на упаковщиков, инженеров ПТО и прорабов.

Чаще всего работодатели ищут сотрудников на вахту в Республике Башкортостан (7% вакансий), Красноярском крае, Иркутской области и Москве (по 5%), а также в Свердловской и Челябинской областях (по 4%). На Иркутскую область приходится 5% вахтовых вакансий от всего их объема в стране, и это третье место в топе.

В Трудовом кодексе указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов – при нём невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день.

До 1 марта 2023 года работодатели были должны организованно доставлять вахтовиков от пункта сбора к месту работы. Но вот оплата проезда никак не регулировалась. Некоторые компании брали расходы на себя, а некоторые считали, что оплачивать проезд должны сами сотрудники.