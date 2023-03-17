Подготовка к реализации проекта «Ледовый город – «Счастье чистой воды» началась в Иркутске

Специалисты мэрии, депутаты городской Думы, представители общественности провели мозговой штурм по воплощению идей в гастрономии, сувенирной продукции и событийных мероприятиях. Об этом рассказали в мэрии Иркутска.

Реализация проекта начнется с 15 ноября. Основными точками активности станут улица Урицкого, сквер имени Кирова, 130-й квартал и территория у Московских ворот. Вдоль туристического маршрута «Зеленая линия» будет размещена ледовая инфраструктура и арт-объекты.

Организаторы запланировали преображение главной пешеходной улицы города. На всем протяжении Урицкого предлагают установить фигуры изо льда и фотозоны с иллюминацией, около здания Дома быта – каток для самых маленьких иркутян и ярмарочные домики, а напротив – ледовую сцену и платформу для показа зимней коллекции фестиваля «Этноподиум».

К проведению мероприятий присоединятся иркутские театры: они покажут спектакли и представления для горожан. Также обсудили «переезд» резиденции Деда Мороза со сквера имени Кирова и организацию открытой студии радиостанции под прозрачным куполом.

Участники рабочей группы предложили внедрить образы еще одного зимнего волшебника и его спутницы. Возможно, с новым годом иркутскую детвору поздравят сибирские колоритные персонажи – старик Байкал и его дочь Ангара.

Следующей зимой впервые на сквере имени Кирова появится каток, а в самом его центре организуют диско-зону для танцев на льду. Рядом планируют разместить фуд-корт и прокат коньков.

– Наша цель – объединить бизнес и ивент-сообщества, театральную общественность, рестораторов, креативных горожан, творческие коллективы и создать в городе ледовую сказку, о которой узнают далеко за пределами региона. В состав рабочей группы приглашаем всех, кто может внести свой вклад в разработку или реализацию проекта. Иркутян, у которых есть идеи воплощения «ледового города», просим направлять их на электронную почту информационно-туристской службы: irkvisit@hotmail.com, – отметила советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.

Напомним, проект «Ледовый город – «Счастье чистой воды», разработанный в областном центре, вошел в число победителей конкурса Ростуризма и будет воплощен на средства субсидии.