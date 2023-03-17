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Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Банк Уралсиб запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.

Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно.

Открыть ИП или ООО можно в несколько простых шагов:

  • Заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками
  • Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись.
  • Подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую
  • Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.

Такие же несложные алгоритмы действуют при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.

Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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