Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Банк Уралсиб запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.
Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно.
Открыть ИП или ООО можно в несколько простых шагов:
- Заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками
- Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись.
- Подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую
- Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.
Такие же несложные алгоритмы действуют при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.
Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.