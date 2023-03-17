Как на экономику повлияет поддержка Credit Suisse на 54 млрд долларов?

15 марта акции одной из крупнейших кредитных организаций Швейцарии Credit Suisse упали на 31% (1,56 швейцарского франка), сообщают «Известия».

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, минусом масштабного вливания средств в капитал банков может стать хроническая убыточность, которая в случае Credit Suisse регистрируется регулярно в течение многих лет.

Среди негативных последствий – перекладывание рисков отдельных игроков на финансовую систему целиком и расширение баланса нацбанка Швейцарии в случае разрастания кризиса на других участников рынка, рассказал Евгений.

Распространения системного риска на банковскую индустрию ЕС или США не стоит ожидать, согласны в Freedom Finance Global. Там констатировали: многолетние проблемы в менеджменте Credit Suisse были известны регуляторам, но усугублены оттоком депозитов. Во всем винят рост ставок, но при этом все в одинаковой ситуации, подчеркнули в Freedom Finance Global, добавив: временное смягчение монетарной политики проблем быстро не решит, а только отсрочит их наступление для других институтов.