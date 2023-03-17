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Открывать счета для детей с момента рождения предложили в Госдуме

Они будут финансироваться с помощью дополнительных нефтегазовых доходов. После достижения 18 лет гражданин сможет использовать средства на образование или на приобретение жилья. Законопроект подготовила фракция ЛДПР, узнали «Известия».

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, после наступления совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если они окажутся невостребованными, то их переведут на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти – передадут по наследству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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