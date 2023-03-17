Новые основания для смены управляющей компании появятся в России

Такие поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора УК (нововведения в ЖК РФ) подготовила зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева. С копией документа ознакомились «Известия».

По ее словам, в перечень правил для УК могут включить обеспечение безопасности жителей, выполнение условий договора управления, а также отсутствие нарушений качества и объемов оказываемых работ.

Например, безопасность обеспечивают такие работы, как подготовка домов и коммунальных сетей к зиме, обслуживание газового оборудования и лифтов, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют воду, газ, электричество и т.д. В перечень существенных нарушений необходимо включить наличие аварийных участков инженерных коммуникаций и элементов здания, считает сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер АО «Глимс-Продакшн» Алексей Долматов.