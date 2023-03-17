Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию

Кремль подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина. Во время его визита, как сообщили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

МИД Китая также подтвердил визит Си Цзиньпина.

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву 30 декабря 2022 года в ходе переговоров по видеосвязи. Точной даты тогда не называлось, президент в своем приглашении ограничился «весной следующего года».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес