Председатель КНР Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию

Кремль подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина. Во время его визита, как сообщили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

МИД Китая также подтвердил визит Си Цзиньпина.

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву 30 декабря 2022 года в ходе переговоров по видеосвязи. Точной даты тогда не называлось, президент в своем приглашении ограничился «весной следующего года».